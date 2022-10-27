Потери РФ перевалили за 69 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 320 оккупантов и сбили вертолет

ВСУ уничтожили уже более 69 тысяч российских военных.

Так, по состоянию на 27 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 69 220 человек. Данные уточняются.

Об этом 27 октября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 69220 (+320) человек ликвидировано

танков ‒ 2631 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 5364 (+13) ед.

артиллерийских систем – 1690 (+4) ед.

РСЗО – 379 (+0) ед.

средства ПВО – 192 (+0) ед.

самолетов – 271 (+0) ед.

вертолетов – 249 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1398 (+19) ед.

крылатые ракеты ‒ 351 (+1)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4078 (+2) ед.

специальная техника – 150 (+1).

Напомним, в Генштабе сообщили, что за сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

Российские оккупанты продолжают работу по пополнению потерь, в частности представители частных военных кампаний вербуют заключенных в колониях Ульяновска. Большинство из тех, кто согласился воевать – осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.

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