Потери РФ перевалили за 76 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 530 кафиров

Еще 530 российских военных ликвидированы в Украине — самые большие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Так, на 7 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 76 460 человек. Данные уточняются.
Об этом 7 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 76460 (+530) человек ликвидировано
- танков ‒ 2771 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 5630 (+19) ед.
- артиллерийских систем – 1782 (+1) ед.
- РСЗО – 391 (+0) ед.
- средства ПВО – 202 (+0) ед.
- самолетов – 277 (+0) ед.
- вертолетов – 260 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7) ед.
- крылатые ракеты ‒ 399 (+0)
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед.
- специальная техника ‒ 157 (+2)
Напомним, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.
В Горловке Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе Майорска ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона "ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.
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