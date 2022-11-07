Потери РФ перевалили за 76 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 530 кафиров

Еще 530 российских военных ликвидированы в Украине — самые большие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Так, на 7 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 76 460 человек. Данные уточняются.

Об этом 7 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 76460 (+530) человек ликвидировано

танков ‒ 2771 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 5630 (+19) ед.

артиллерийских систем – 1782 (+1) ед.

РСЗО – 391 (+0) ед.

средства ПВО – 202 (+0) ед.

самолетов – 277 (+0) ед.

вертолетов – 260 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7) ед.

крылатые ракеты ‒ 399 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед.

специальная техника ‒ 157 (+2)

Напомним, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

В Горловке Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе Майорска ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона "ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

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