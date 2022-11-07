Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери РФ перевалили за 76 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 530 кафиров

Дата публикации
Просмотры
648
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери РФ перевалили за 76 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 530 кафиров

Фото: Associated Press

Еще 530 российских военных ликвидированы в Украине — самые большие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Так, на 7 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 76 460 человек. Данные уточняются.

Об этом 7 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 76460 (+530) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2771 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 5630 (+19) ед.
  • артиллерийских систем – 1782 (+1) ед.
  • РСЗО – 391 (+0) ед.
  • средства ПВО – 202 (+0) ед.
  • самолетов – 277 (+0) ед.
  • вертолетов – 260 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 399 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед.
  • специальная техника ‒ 157 (+2)

Напомним, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

В Горловке Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе Майорска ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона "ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Читайте также:

Атака иранских дронов и напряженная ситуация в Донецкой области: обращение Зеленского

Атака иранских дронов и напряженная ситуация в Донецкой области: обращение Зеленского

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
648
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация