Потери РФ перевалили за 77 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов и сбили вражеский самолет

Еще 710 российских оккупантов ликвидировано в Украине — самые большие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Так, по состоянию на 8 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 77 170 человек. Данные уточняются.

Об этом 8 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 77 170 (+710) человек ликвидировано

танков ‒ 2786 (+15) ед.

боевых бронированных машин – 5654 (+24) ед.

артиллерийских систем – 1791 (+9) ед.

РСЗО – 391 (+0) ед.

средства ПВО – 203 (+1) ед.

самолетов – 278 (+1) ед.

вертолетов – 260 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4) ед.

крылатые ракеты ‒ 399 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17) ед.

специальная техника ‒ 159 (+2)

Напомним, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ отбили вражеские атаки на 10 участках и уничтожили технику оккупантов в Херсонской области. Так, подразделения Сил обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищиевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

Также подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц, 5 ноября, в городе Голая Пристань Херсонской области. Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области.

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