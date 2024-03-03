Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери армии РФ превысили численность ее первоначальной группировки в Украине – британская разведка

Дата публикации
Просмотры
211
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Потери армии РФ превысили численность ее первоначальной группировки в Украине – британская разведка

Втрати РФ у війні в Україні / Фото: Associated Press

По данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

На сегодняшний день Россия, скорее всего, потеряла более 355 000 человек убитыми и ранеными во время войны на Украине, что превосходит ее первоначальные силы на момент вторжения в Украину.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании на своей странице в социальной сети X со ссылкой на собственные разведданные.

По данным британской разведки на 3 марта 2024 года, среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны и составило 983 человека в день. Минобороны Великобритании представило график, на котором показано среднесуточное количество потерь российского личного состава в войне с марта 2022 года по февраль 2024 года.
Среднесуточные потери РФ в живой силе / © Twitter/Ministry of Defence
Среднесуточные потери РФ в живой силе / Фото: Twitter/Ministry of Defence

Напомним, британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ. По мнению аналитиков, Россия может попытаться вернуть на вооружение ранее законсервированные планеры А-50, чтобы улучшить ситуацию.

Читайте также:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация