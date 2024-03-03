Потери армии РФ превысили численность ее первоначальной группировки в Украине – британская разведка

На сегодняшний день Россия, скорее всего, потеряла более 355 000 человек убитыми и ранеными во время войны на Украине, что превосходит ее первоначальные силы на момент вторжения в Украину.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании на своей странице в социальной сети X со ссылкой на собственные разведданные.

In two years of conflict, Russian losses match, and in many cases surpass, those that comprised its original force.



Russia's killed and wounded are likely 350,000 personnel.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/1XyL9Ppg3G — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 3, 2024

Среднесуточные потери РФ в живой силе / Фото: Twitter/Ministry of Defence

По данным британской разведки на 3 марта 2024 года, среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны и составило 983 человека в день. Минобороны Великобритании представило график, на котором показано среднесуточное количество потерь российского личного состава в войне с марта 2022 года по февраль 2024 года.

Напомним, британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ. По мнению аналитиков, Россия может попытаться вернуть на вооружение ранее законсервированные планеры А-50, чтобы улучшить ситуацию.

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