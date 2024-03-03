Потери армии РФ превысили численность ее первоначальной группировки в Украине – британская разведка

По данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.
На сегодняшний день Россия, скорее всего, потеряла более 355 000 человек убитыми и ранеными во время войны на Украине, что превосходит ее первоначальные силы на момент вторжения в Украину.
Об этом сообщило Минобороны Великобритании на своей странице в социальной сети X со ссылкой на собственные разведданные.
In two years of conflict, Russian losses match, and in many cases surpass, those that comprised its original force.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 3, 2024
Russia's killed and wounded are likely 350,000 personnel.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/1XyL9Ppg3G
Напомним, британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ. По мнению аналитиков, Россия может попытаться вернуть на вооружение ранее законсервированные планеры А-50, чтобы улучшить ситуацию.
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