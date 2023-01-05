Потери РФ приближаются к 110 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 810 россиян

За сутки уничтожен еще один вражеский самолет и вертолет.

С 24 февраля по 5 января Вооруженные силы Украины уничтожили 109 720 оккупантов армии Российской Федераций. За сутки ликвидировали еще 810 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 05.01 ориентировочно составляют:

личного состава — около 109 720 (+810) человек ликвидировано,

танков — 3041 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 6108 (+2) ед,

артиллерийских систем — 2051 (+12) ед,

РСЗО — 426 (+2) ед,

средства ПВО — 215 (+0) ед,

самолетов — 284 (+1) ед,

вертолетов — 271 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4759 (+14) ед,

специальная техника – 182 (+1).

Напомним, британские разведчики считают, что большие потери в российской армии связаны с непрофессионализмом войск РФ. В частности, об этом свидетельствует атака на здание бывшего профтехучилища Макеевки. Там ведь были не только мобилизовые, но и склад боеприпасов.

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