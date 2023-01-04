Потери РФ приближаются к 109 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 720 россиян

Уничтожены еще два танка и шесть артиллерийских систем.
С 24 февраля по 4 января Вооруженные силы Украины ликвидировали 108 910 оккупантов армии агрессора России. За сутки уничтожено еще 720 русских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 04.01 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 108 910 (+720) человек ликвидировано,
- танков — 3038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6106 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2039 (+6) ед,
- РСЗО — 424 (+0) ед,
- средства ПВО — 215 (+1) ед,
- самолетов — 283 (+0) ед,
- вертолетов — 270 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3),
- крылатые ракеты – 723 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4745 (+10) ед,
- специальная техника – 181 (+0).
Напомним, началось 315 российского широкомасштабного вторжения. В частности, за минувшие сутки ВСУ отразили атаки россиян возле Бахмута и Белогоровки. Оккупанты сосредотачивают усилия на наступлениях на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
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