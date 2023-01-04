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Потери РФ приближаются к 109 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 720 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери РФ приближаются к 109 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 720 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожены еще два танка и шесть артиллерийских систем.

С 24 февраля по 4 января Вооруженные силы Украины ликвидировали 108 910 оккупантов армии агрессора России. За сутки уничтожено еще 720 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 04.01 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 108 910 (+720) человек ликвидировано,
  • танков — 3038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6106 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2039 (+6) ед,
  • РСЗО — 424 (+0) ед,
  • средства ПВО — 215 (+1) ед,
  • самолетов — 283 (+0) ед,
  • вертолетов — 270 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3),
  • крылатые ракеты – 723 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4745 (+10) ед,
  • специальная техника – 181 (+0).

Напомним, началось 315 российского широкомасштабного вторжения. В частности, за минувшие сутки ВСУ отразили атаки россиян возле Бахмута и Белогоровки. Оккупанты сосредотачивают усилия на наступлениях на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
948
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