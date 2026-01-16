- Дата публикации
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 616
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ растут безумными темпами: детали от Генштаба
Россия в сутки потеряла шесть танков и 1370 солдат.
Потери российских оккупантов в войне против Украины 16 января достигли 1 224 460 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1370 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 224 460 (+1 370) человек
танков — 11 563 (+6)
боевых бронированных машин — 23 908 (+4)
артиллерийских систем — 36 230 (+48)
РСЗО / MLRS — 1 614 (+3)
средств ПВО — 1 277
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 107 884 (+527)
крылатые ракеты — 4 163
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 74 486 (+180)
специальная техника — 4 044 (+2)
Ранее в Минобороны сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.