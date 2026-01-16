Потери РФ растут безумными темпами: детали от Генштаба

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины 16 января достигли 1 224 460 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1370 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 224 460 (+1 370) человек

танков — 11 563 (+6)

боевых бронированных машин — 23 908 (+4)

артиллерийских систем — 36 230 (+48)

РСЗО / MLRS — 1 614 (+3)

средств ПВО — 1 277

самолетов — 434

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 107 884 (+527)

крылатые ракеты — 4 163

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 74 486 (+180)

специальная техника — 4 044 (+2)

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.