Потери РФ резко выросли: ВСУ сбили самолет и уничтожили еще 820 оккупантов

Силы обороны Украины также уничтожили за сутки сразу 91 бронемашину противника.
Украинские войска нанесли российским оккупантам очередные потери 10 октября, ликвидировав 820 захватчиков и уничтожив, в частности, военный самолет.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ 11 октября.
Потери России в войне против Украины на 11 октября
Общие боевые потери россиян по состоянию на 11 октября ориентировочно составляют:
- личный состав – около 283 900 (+820) человек,
- танки ‒ 4863 (+34),
- боевые бронированные машины ‒ 9220 (+91),
- артиллерийские системы – 6731 (+18),
- РСЗО – 809 (+1),
- средства ПВО – 545 (+1),
- самолеты – 316 (+1),
- вертолеты – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19),
- крылатые ракеты ‒ 1530 (+0),
- корабли/катера ‒ 20 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 9145 (+20),
- специальная техника – 965 (+4).
Отметим, украинские военные накануне сообщили, что российские захватчики возобновили активные действия на фронте. Так, по всему восточному фронту враг перешел к активным наступательным действиям.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне активизировались по всей линии фронта
Читайте также: