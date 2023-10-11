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Потери РФ резко выросли: ВСУ сбили самолет и уничтожили еще 820 оккупантов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Потери РФ резко выросли: ВСУ сбили самолет и уничтожили еще 820 оккупантов

Каска российского военного / Фото: Associated Press

Силы обороны Украины также уничтожили за сутки сразу 91 бронемашину противника.

Украинские войска нанесли российским оккупантам очередные потери 10 октября, ликвидировав 820 захватчиков и уничтожив, в частности, военный самолет.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 11 октября.

Потери России в войне против Украины на 11 октября

Общие боевые потери россиян по состоянию на 11 октября ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 283 900 (+820) человек,
  • танки ‒ 4863 (+34),
  • боевые бронированные машины ‒ 9220 (+91),
  • артиллерийские системы – 6731 (+18),
  • РСЗО – 809 (+1),
  • средства ПВО – 545 (+1),
  • самолеты – 316 (+1),
  • вертолеты – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19),
  • крылатые ракеты ‒ 1530 (+0),
  • корабли/катера ‒ 20 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9145 (+20),
  • специальная техника – 965 (+4).
Потери российских войск на 11 октября 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери российских войск на 11 октября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Отметим, украинские военные накануне сообщили, что российские захватчики возобновили активные действия на фронте. Так, по всему восточному фронту враг перешел к активным наступательным действиям.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне активизировались по всей линии фронта

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Дата публикации
Просмотры
711
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