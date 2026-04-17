Война
254
1 мин

Потери РФ шокируют: Генштаб обновил данные на 17 апреля

оккупанты активно теряют технику и вооружение. За сутки уничтожены еще два средства ПВО и более 100 артсистем.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 17 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 316 070 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 316 070 (+1 000) человек

  • танков — 11 870 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 400 (+9) ед.

  • артиллерийских систем — 40 160 (+114) ед.

  • РСЗО — 1 739 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1349 (+2) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 243 008 (+2 410) ед.

  • крылатые ракеты — 4549 (+12) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 90 014 (+253) ед.

  • специальная техника — 4 129 (+3) ед.

Напомним, ВСУ нанесли успешный удар Сил обороны Украины по российскому нефтеперерабатывающему заводу «Туапсинский» в Краснодарском крае РФ, активно задействованном в обеспечении российской оккупационной армии. Это предприятие осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн. тонн/год.

