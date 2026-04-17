- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ шокируют: Генштаб обновил данные на 17 апреля
оккупанты активно теряют технику и вооружение. За сутки уничтожены еще два средства ПВО и более 100 артсистем.
По состоянию на 17 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 316 070 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 316 070 (+1 000) человек
танков — 11 870 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 24 400 (+9) ед.
артиллерийских систем — 40 160 (+114) ед.
РСЗО — 1 739 (+1) ед.
средства ПВО — 1349 (+2) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 243 008 (+2 410) ед.
крылатые ракеты — 4549 (+12) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 90 014 (+253) ед.
специальная техника — 4 129 (+3) ед.
Напомним, ВСУ нанесли успешный удар Сил обороны Украины по российскому нефтеперерабатывающему заводу «Туапсинский» в Краснодарском крае РФ, активно задействованном в обеспечении российской оккупационной армии. Это предприятие осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн. тонн/год.