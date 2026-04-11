Потери РФ шокируют: за сутки ликвидировано почти 1500 оккупантов

Потери российской оккупационной армии продолжают расти: враг активно теряет технику и вооружение.

Утраты РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 11 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 310 110 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1440 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 1 310 110 (+1 440) человек

  • танков — 11 851 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 381 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 39 798 (+64) ед.

  • РСЗО — 1 726 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1344 (+3) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 231 785 (+2 014) ед.

  • крылатые ракеты — 4 517 (+0) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 88 698 (+183) ед.

  • специальная техника — 4121 (+2) ед.

Напомним, ночью против 10 апреля ВСУ ударили по стратегическим объектам России в 1000 км от фронта. В частности, были атакованы две российские буровые платформы на шельфе Каспийского моря. Атаку совершили в рамках стратегии по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации.

