Потери РФ шокируют: за сутки ликвидировано почти 1500 оккупантов
Потери российской оккупационной армии продолжают расти: враг активно теряет технику и вооружение.
По состоянию на 11 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 310 110 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1440 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 310 110 (+1 440) человек
танков — 11 851 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 381 (+6) ед.
артиллерийских систем — 39 798 (+64) ед.
РСЗО — 1 726 (+2) ед.
средства ПВО — 1344 (+3) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 231 785 (+2 014) ед.
крылатые ракеты — 4 517 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 88 698 (+183) ед.
специальная техника — 4121 (+2) ед.
Напомним, ночью против 10 апреля ВСУ ударили по стратегическим объектам России в 1000 км от фронта. В частности, были атакованы две российские буровые платформы на шельфе Каспийского моря. Атаку совершили в рамках стратегии по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации.