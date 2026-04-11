Потери РФ шокируют: за сутки ликвидировано почти 1500 оккупантов

Утраты РФ в войне.

По состоянию на 11 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 310 110 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1440 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 1 310 110 (+1 440) человек

танков — 11 851 (+3) ед.

боевых бронированных машин — 24 381 (+6) ед.

артиллерийских систем — 39 798 (+64) ед.

РСЗО — 1 726 (+2) ед.

средства ПВО — 1344 (+3) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 231 785 (+2 014) ед.

крылатые ракеты — 4 517 (+0) ед.

корабли/катера — 33 (+0) ед.

подлодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 88 698 (+183) ед.

специальная техника — 4121 (+2) ед.

Напомним, ночью против 10 апреля ВСУ ударили по стратегическим объектам России в 1000 км от фронта. В частности, были атакованы две российские буровые платформы на шельфе Каспийского моря. Атаку совершили в рамках стратегии по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации.