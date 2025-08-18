ТСН в социальных сетях

Потери РФ в сутки выросли: Генштаб обновил данные по состоянию на 18 августа

По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1070890 человек личного состава.

Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 940 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 070 890 человек.

Об этом 18 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1070890 (+940) человек

  • танков — 11118 (+2)

  • боевых бронированных машин — 23148 (+5)

  • артиллерийских систем — 31632 (+43)

  • РСЗО — 1469 (+1)

  • средства ПВО — 1208

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 51685 (+157)

  • крылатые ракеты — 3558

  • корабли / катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 58937 (+116)

  • специальная техника — 3942

По информации президента США Дональда Трампа, с начала 2025 года Россия потеряла более 112 тысяч военнослужащих, в то время как потери Украины составили всего около 8 тысяч.

