Потери РФ в сутки выросли: Генштаб обновил данные по состоянию на 18 августа
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1070890 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 940 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 070 890 человек.
Об этом 18 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1070890 (+940) человек
танков — 11118 (+2)
боевых бронированных машин — 23148 (+5)
артиллерийских систем — 31632 (+43)
РСЗО — 1469 (+1)
средства ПВО — 1208
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 51685 (+157)
крылатые ракеты — 3558
корабли / катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 58937 (+116)
специальная техника — 3942
По информации президента США Дональда Трампа, с начала 2025 года Россия потеряла более 112 тысяч военнослужащих, в то время как потери Украины составили всего около 8 тысяч.