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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ в сутки выросли: Генштаб обновил данные по состоянию на 31 июля

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1 053 260 человек.

Об этом 31 июля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1053260 (+1070) человек

  • танков — 11067 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23066 (+1)

  • артиллерийских систем — 30911 (+16)

  • РСЗО — 1451

  • средства ПВО — 1203 (+1)

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 48894 (+209)

  • крылатые ракеты — 3548

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 56822 (+68)

  • специальная техника — 3935

Ранее аналитики сообщили, что российские войска начали чаще использовать бронетехнику в тактических атаках. Также отмечается, что Россия сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, по всей видимости, наращивает свои возможности по восстановлению бронетехники советской эпохи, а также пополняет запасы бронетехники, не участвуя в атаках, которые могут привести к большим потерям.

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