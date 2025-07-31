Потери РФ в сутки выросли: Генштаб обновил данные по состоянию на 31 июля

Российский солдат / © Associated Press

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1 053 260 человек.

Об этом 31 июля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1053260 (+1070) человек

танков — 11067 (+1)

боевых бронированных машин — 23066 (+1)

артиллерийских систем — 30911 (+16)

РСЗО — 1451

средства ПВО — 1203 (+1)

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 48894 (+209)

крылатые ракеты — 3548

корабли / катера — 28

подводные лодки.

автомобильная техника и автоцистерны — 56822 (+68)

специальная техника — 3935

Ранее аналитики сообщили, что российские войска начали чаще использовать бронетехнику в тактических атаках. Также отмечается, что Россия сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, по всей видимости, наращивает свои возможности по восстановлению бронетехники советской эпохи, а также пополняет запасы бронетехники, не участвуя в атаках, которые могут привести к большим потерям.

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