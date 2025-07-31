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Потери РФ в сутки выросли: Генштаб обновил данные по состоянию на 31 июля
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1 053 260 человек.
Об этом 31 июля сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1053260 (+1070) человек
танков — 11067 (+1)
боевых бронированных машин — 23066 (+1)
артиллерийских систем — 30911 (+16)
РСЗО — 1451
средства ПВО — 1203 (+1)
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 48894 (+209)
крылатые ракеты — 3548
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 56822 (+68)
специальная техника — 3935
Ранее аналитики сообщили, что российские войска начали чаще использовать бронетехнику в тактических атаках. Также отмечается, что Россия сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, по всей видимости, наращивает свои возможности по восстановлению бронетехники советской эпохи, а также пополняет запасы бронетехники, не участвуя в атаках, которые могут привести к большим потерям.