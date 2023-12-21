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Потери РФ в Украине перевалили за 350 тысяч человек: Генштаб сообщил подробности

Потери РФ в Украине перевалили за 350 тысяч человек: Генштаб сообщил подробности

ВСУ ликвидируют врага на фронте / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 21 декабря составили 350 270 человек. За прошедшие сутки украинские войска уничтожили еще 1080 захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 350 270 (+1080) человек
  • танков ‒ 5828 (+14)
  • боевых бронированных машин ‒ 10825 (+31)
  • артиллерийских систем – 8226 (+20)
  • РСЗО – 932 (+4)
  • средства ПВО ‒ 611
  • самолетов – 324
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6342 (+26)
  • крылатые ракеты ‒ 1613 (+1)
  • корабли /катера ‒ 22
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10919 (+48)
  • специальная техника ‒ 1208 (+5)

Ранее Генштаб сообщил, что в Украине на фронте за сутки зафиксировано 99 боевых столкновений.

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