Потери РФ в Украине перевалили за 360 тысяч человек: Генштаб сообщил подробности

Общие боевые потери российских захватчиков на 6 января составили 363 8700 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 800 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 363 870 (+800)

танков ‒ 6018 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 11158 (+16)

артиллерийских систем – 8617 (+13)

РСЗО – 950 (+1)

средства ПВО ‒ 633 (+2)

самолетов – 329

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня operational – 6787 (+16)

крылатые ракеты ‒ 1786

корабли /катера ‒ 23

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 11478 (+15)

специальная техника ‒ 1317 (+4)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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