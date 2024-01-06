Потери РФ в Украине перевалили за 360 тысяч человек: Генштаб сообщил подробности

Оккупанты бешеными темпами теряют технику и личный состав.
Общие боевые потери российских захватчиков на 6 января составили 363 8700 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 800 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 363 870 (+800)
- танков ‒ 6018 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 11158 (+16)
- артиллерийских систем – 8617 (+13)
- РСЗО – 950 (+1)
- средства ПВО ‒ 633 (+2)
- самолетов – 329
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня operational – 6787 (+16)
- крылатые ракеты ‒ 1786
- корабли /катера ‒ 23
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 11478 (+15)
- специальная техника ‒ 1317 (+4)
Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.
Читайте также: