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Потери РФ в Украине перевалили за 360 тысяч человек: Генштаб сообщил подробности

Потери РФ в Украине перевалили за 360 тысяч человек: Генштаб сообщил подробности

ВСУ уничтожают врага на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты бешеными темпами теряют технику и личный состав.

Общие боевые потери российских захватчиков на 6 января составили 363 8700 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 800 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 363 870 (+800)
  • танков ‒ 6018 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 11158 (+16)
  • артиллерийских систем – 8617 (+13)
  • РСЗО – 950 (+1)
  • средства ПВО ‒ 633 (+2)
  • самолетов – 329
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня operational – 6787 (+16)
  • крылатые ракеты ‒ 1786
  • корабли /катера ‒ 23
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11478 (+15)
  • специальная техника ‒ 1317 (+4)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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