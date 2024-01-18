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Потери РФ в Украине перевалили за 370 тысяч человек: Генштаб сообщил подробности

Потери РФ в Украине перевалили за 370 тысяч человек: Генштаб сообщил подробности

ВСУ ликвидируют на фронте захватчиков / Фото: Associated Press

Оккупанты несут потери не только в живой силе, но и в технике.

Общие боевые потери российских захватчиков на 18 января составили 373600 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще почти 800 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 373 600 (+780) человек
  • танков ‒ 6147 (+21)
  • боевых бронированных машин ‒ 11410 (+38)
  • артиллерийских систем – 8835 (+24)
  • РСЗО – 966 (+2)
  • средства ПВО ‒ 653
  • самолетов – 331
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6925 (+41)
  • крылатые ракеты ‒ 1818 (+1)
  • корабли /катера ‒ 23
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерна – 11794 (+39)
  • специальная техника ‒ 1380 (+13)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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