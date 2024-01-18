Потери РФ в Украине перевалили за 370 тысяч человек: Генштаб сообщил подробности

Оккупанты несут потери не только в живой силе, но и в технике.

Общие боевые потери российских захватчиков на 18 января составили 373600 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще почти 800 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 373 600 (+780) человек

танков ‒ 6147 (+21)

боевых бронированных машин ‒ 11410 (+38)

артиллерийских систем – 8835 (+24)

РСЗО – 966 (+2)

средства ПВО ‒ 653

самолетов – 331

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6925 (+41)

крылатые ракеты ‒ 1818 (+1)

корабли /катера ‒ 23

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерна – 11794 (+39)

специальная техника ‒ 1380 (+13)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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