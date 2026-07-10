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Потери РФ в войне пересекли новую психологическую отметку: данные на 10 июля
За прошедшие сутки армия агрессорки России не досчиталась почти 1,5 тыс. солдат-оккупантов.
По состоянию на утро 10 июля 2026 года уничтожено 1 416 280 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1460 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 416 280 (+1 460) человек
танков — 12 108 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 912 (+6) ед.
артиллерийских систем — 45 680 (+52) ед.
РСЗО — 1 923 (+1) ед.
средства ПВО — 1481 (+2) ед.
самолетов — 437 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1865 (+8) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 400 631 (+1 868) ед.
крылатые ракеты — 4887 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 118 249 (+339) ед.
специальная техника — 4 402 (+0) ед.
Напомним, 8 июля украинская авиация сбила российский истребитель Cу-35. на восточном направлении. Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что самолет мог попасть в засаду. Он не исключил, что для поражения российского истребителя могли использовать зенитный ракетный комплекс Patriot.