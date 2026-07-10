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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ в войне пересекли новую психологическую отметку: данные на 10 июля

За прошедшие сутки армия агрессорки России не досчиталась почти 1,5 тыс. солдат-оккупантов.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Утраты РФ.

Утраты РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 10 июля 2026 года уничтожено 1 416 280 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1460 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 416 280 (+1 460) человек

  • танков — 12 108 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 912 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 45 680 (+52) ед.

  • РСЗО — 1 923 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1481 (+2) ед.

  • самолетов — 437 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1865 (+8) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 400 631 (+1 868) ед.

  • крылатые ракеты — 4887 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 118 249 (+339) ед.

  • специальная техника — 4 402 (+0) ед.

Напомним, 8 июля украинская авиация сбила российский истребитель Cу-35. на восточном направлении. Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что самолет мог попасть в засаду. Он не исключил, что для поражения российского истребителя могли использовать зенитный ракетный комплекс Patriot.

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Дата публикации
Количество просмотров
131
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