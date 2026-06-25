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Потери РФ в войне пересекли новую психологическую отметку: данные на 25 июня
Путинское войско стремительно уменьшается — за сутки армия РФ не досчиталась почти 1,3 тыс. солдат.
По состоянию на 25 июня 2026 уничтожено 1 397 060 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 397 060 (+1 270) человек
танков — 12 057 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 818 (+2) ед.
артиллерийских систем — 44 731 (+67) ед.
РСЗО — 1 893 (+4) ед.
средства ПВО — 1443 (+3) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1728 (+2) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 371 882 (+1 994) ед.
крылатые ракеты — 4787 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 111 707 (+450) ед.
специальная техника — 4 339 (+6) ед.
Как сообщалось, по данным росСМИ, РФ может пойти на новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По словам близкого к внутриполитическому блоку «фюрера» источника, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидала Москва.