Потери РФ / © Associated Press

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По состоянию на 25 июня 2026 уничтожено 1 397 060 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 1 397 060 (+1 270) человек

танков — 12 057 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 24 818 (+2) ед.

артиллерийских систем — 44 731 (+67) ед.

РСЗО — 1 893 (+4) ед.

средства ПВО — 1443 (+3) ед.

самолетов — 436 (+0) ед.

вертолетов — 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов — 1728 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 371 882 (+1 994) ед.

крылатые ракеты — 4787 (+0) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 111 707 (+450) ед.

специальная техника — 4 339 (+6) ед.

Как сообщалось, по данным росСМИ, РФ может пойти на новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По словам близкого к внутриполитическому блоку «фюрера» источника, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидала Москва.

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