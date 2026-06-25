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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
478
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ в войне пересекли новую психологическую отметку: данные на 25 июня

Путинское войско стремительно уменьшается — за сутки армия РФ не досчиталась почти 1,3 тыс. солдат.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Потери РФ

Потери РФ / © Associated Press

По состоянию на 25 июня 2026 уничтожено 1 397 060 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 397 060 (+1 270) человек

  • танков — 12 057 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 818 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 44 731 (+67) ед.

  • РСЗО — 1 893 (+4) ед.

  • средства ПВО — 1443 (+3) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1728 (+2) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 371 882 (+1 994) ед.

  • крылатые ракеты — 4787 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 111 707 (+450) ед.

  • специальная техника — 4 339 (+6) ед.

Как сообщалось, по данным росСМИ, РФ может пойти на новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По словам близкого к внутриполитическому блоку «фюрера» источника, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидала Москва.

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Дата публикации
Количество просмотров
478
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