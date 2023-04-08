Потери РФ в войне приближаются к 178 тысячам: за сутки ликвидировано более полутысячи солдат

Уничтожен еще один вражеский самолет.
С 24 февраля 2022-го по 8 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 177 680 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери России:
- личного состава — около 177 680 (+570) человек ликвидировано,
- танков — 3636 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2727 (+5) ед,
- РСЗО — 533 (+0) ед,
- средства ПВО — 282 (+1) ед,
- самолетов — 307 (+1) ед,
- вертолетов — 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед,
- специальная техника – 304 (+0).
Напомним, начались 409 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО.
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