Потери РФ в войне приближаются к 178 тысячам: за сутки ликвидировано более полутысячи солдат

Уничтожен еще один вражеский самолет.

С 24 февраля 2022-го по 8 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 177 680 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 177 680 (+570) человек ликвидировано,

танков — 3636 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед,

артиллерийских систем — 2727 (+5) ед,

РСЗО — 533 (+0) ед,

средства ПВО — 282 (+1) ед,

самолетов — 307 (+1) ед,

вертолетов — 292 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед,

специальная техника – 304 (+0).

Напомним, начались 409 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО.

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