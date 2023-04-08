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Потери РФ в войне приближаются к 178 тысячам: за сутки ликвидировано более полутысячи солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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482
Время на прочтение
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Потери РФ в войне приближаются к 178 тысячам: за сутки ликвидировано более полутысячи солдат

Фото: Associated Press

Уничтожен еще один вражеский самолет.

С 24 февраля 2022-го по 8 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 177 680 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 177 680 (+570) человек ликвидировано,
  • танков — 3636 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2727 (+5) ед,
  • РСЗО — 533 (+0) ед,
  • средства ПВО — 282 (+1) ед,
  • самолетов — 307 (+1) ед,
  • вертолетов — 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед,
  • специальная техника – 304 (+0).

Напомним, начались 409 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО.

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Дата публикации
Просмотры
482
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