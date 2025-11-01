Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 1 ноября

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 1 ноября 2025 года общие боевые потери российских войск в войне против Украины достигли примерно 1 142 730 человек. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 142 730 (+900) человек

танков — 11 316 (+6)

боевых бронированных машин — 23 521 (+2)

артиллерийских систем — 34 137 (+9)

РСЗО — 1 534 (+1)

средства ПВО — 1 235 (+2)

самолетов — 428

вертолетов — 346

БпЛА оперативно-тактического уровня — 76 704 (+349)

крылатые ракеты — 3 917

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 66 169 (+58)

специальная техника — 3 987 (+1)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.