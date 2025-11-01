- Дата публикации
-
Категория
- Война
- 436
Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 1 ноября
За минувшие сутки оккупанты потеряли живую силу и технику.
По состоянию на 1 ноября 2025 года общие боевые потери российских войск в войне против Украины достигли примерно 1 142 730 человек. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 142 730 (+900) человек
танков — 11 316 (+6)
боевых бронированных машин — 23 521 (+2)
артиллерийских систем — 34 137 (+9)
РСЗО — 1 534 (+1)
средства ПВО — 1 235 (+2)
самолетов — 428
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 76 704 (+349)
крылатые ракеты — 3 917
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 66 169 (+58)
специальная техника — 3 987 (+1)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.