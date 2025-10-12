Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 12 октября

Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1240 военных. С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1122810 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1122810 (+1240) человек

танков — 11248 (+1)

боевых бронированных машин — 23345

артиллерийских систем — 33578 (+10)

РСЗО — 1518

средства ПВО — 1225

самолетов — 427

вертолетов — 346

БпЛА оперативно-тактического уровня — 69010 (+244)

крылатые ракеты — 3859

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 63934 (+87)

специальная техника — 3976 (+3)

Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.