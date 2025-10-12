- Дата публикации
Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 12 октября
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1240 военных. С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1122810 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1122810 (+1240) человек
танков — 11248 (+1)
боевых бронированных машин — 23345
артиллерийских систем — 33578 (+10)
РСЗО — 1518
средства ПВО — 1225
самолетов — 427
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 69010 (+244)
крылатые ракеты — 3859
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 63934 (+87)
специальная техника — 3976 (+3)
Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.