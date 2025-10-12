ТСН в социальных сетях

Война
107
1 мин

Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 12 октября

За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1240 военных. С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1122810 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1122810 (+1240) человек

  • танков — 11248 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23345

  • артиллерийских систем — 33578 (+10)

  • РСЗО — 1518

  • средства ПВО — 1225

  • самолетов — 427

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 69010 (+244)

  • крылатые ракеты — 3859

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63934 (+87)

  • специальная техника — 3976 (+3)

Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.

107
