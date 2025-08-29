- Дата публикации
Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 29 августа
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 850 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1080480 человек.
Об этом 29 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1080480 (+850) человек
танков — 11143 (+4)
боевых бронированных машин — 23191 (+6)
артиллерийских систем — 32125 (+61)
РСЗО — 1476 (+2)
средства ПВО — 1213 (+1)
самолетов — 422 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 54375 (+414)
крылатые ракеты — 3626 (+28)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 60116 (+109)
специальная техника — 3952
Напомним, российские войска нанесли удар по кораблю «Симферополь» Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погиб один член экипажа. Назначение корабля — ведение радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки.