Дата публикации
Категория
Война
Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 29 августа

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 850 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1080480 человек.

Об этом 29 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1080480 (+850) человек

  • танков — 11143 (+4)

  • боевых бронированных машин — 23191 (+6)

  • артиллерийских систем — 32125 (+61)

  • РСЗО — 1476 (+2)

  • средства ПВО — 1213 (+1)

  • самолетов — 422 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 54375 (+414)

  • крылатые ракеты — 3626 (+28)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60116 (+109)

  • специальная техника — 3952

Напомним, российские войска нанесли удар по кораблю «Симферополь» Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погиб один член экипажа. Назначение корабля — ведение радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки.

