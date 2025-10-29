- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 29 октября
Уничтожено еще четыре российских танка и 20 артсистем.
По состоянию на 29 октября 2025 года общие боевые потери российских войск в Украине достигли примерно 1 139 900 человек. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1150 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 139 900 (+1 150) чел;
танков — 11 303 (+4);
боевых бронированных машин — 23 511 (+3);
артиллерийских систем — 34 064 (+20);
РСЗВ — 1 530 (+1);
средств ПВО — 1 230 (+0);
самолетов — 428 (+0);
вертолетов — 346 (+0);
БпЛА оперативно-тактического уровня — 75 367 (+313);
крылатых ракет — 3 880 (+0);
кораблей/катеров — 28 (+0);
подводных лодок — 1 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 65 865 (+79);
специальной техники — 3 986 (+2).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.