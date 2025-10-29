ТСН в социальных сетях

Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 29 октября

Уничтожено еще четыре российских танка и 20 артсистем.

Потери оккупантов

Потери оккупантов / © Associated Press

По состоянию на 29 октября 2025 года общие боевые потери российских войск в Украине достигли примерно 1 139 900 человек. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1150 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 1 139 900 (+1 150) чел;

  • танков — 11 303 (+4);

  • боевых бронированных машин — 23 511 (+3);

  • артиллерийских систем — 34 064 (+20);

  • РСЗВ — 1 530 (+1);

  • средств ПВО — 1 230 (+0);

  • самолетов — 428 (+0);

  • вертолетов — 346 (+0);

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 75 367 (+313);

  • крылатых ракет — 3 880 (+0);

  • кораблей/катеров — 28 (+0);

  • подводных лодок — 1 (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 65 865 (+79);

  • специальной техники — 3 986 (+2).

Потери оккупантов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.

