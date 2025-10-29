Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 29 октября

Потери оккупантов / © Associated Press

По состоянию на 29 октября 2025 года общие боевые потери российских войск в Украине достигли примерно 1 139 900 человек. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1150 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 1 139 900 (+1 150) чел;

танков — 11 303 (+4);

боевых бронированных машин — 23 511 (+3);

артиллерийских систем — 34 064 (+20);

РСЗВ — 1 530 (+1);

средств ПВО — 1 230 (+0);

самолетов — 428 (+0);

вертолетов — 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 75 367 (+313);

крылатых ракет — 3 880 (+0);

кораблей/катеров — 28 (+0);

подводных лодок — 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 65 865 (+79);

специальной техники — 3 986 (+2).

Потери оккупантов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.