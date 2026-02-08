- Дата публикации
Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 8 февраля
Потери оккупационной армии РФ выросли на несколько сотен.
Генштаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях оккупационного войска РФ по состоянию на 8 февраля. Враг за сутки потерял более тысячи человек.
Об этом идет речь в свежем отчете ведомства.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 246 330 (+1 040) человек
танков — 11 651 (+1)
боевых бронированных машин — 24 010 (+1)
артиллерийских систем — 37 044 (+8)
РСЗО — 1 637
средства ПВО — 1 295
самолетов — 435
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 127 549 (+468)
крылатые ракеты — 4 269 (+24)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 77 439 (+60)
специальная техника — 4 069 (+5)
Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит утраты в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.
4 февраля президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.