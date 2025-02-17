Потери РФ в войне против Украины 17 февраля: Генштаб порадовал цифрами

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
По состоянию на 17 февраля общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 859 920 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1530 захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага за время полномасштабной войны:
- личного состава – 859 920 (+1530)
- танков – 10089 (+16)
- боевых бронированных машин — 21063 (+52)
- артиллерийских систем — 23222 (+37)
- РСЗО — 1283
- средств ПВО – 1067
- самолетов – 370
- вертолетов — 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25505 (+128)
- крылатых ракет — 3063
- кораблей и катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 37605 (+149)
- специальной техники — 3750 (+1)
Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.
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