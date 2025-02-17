Потери РФ в войне против Украины 17 февраля: Генштаб порадовал цифрами

По состоянию на 17 февраля общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 859 920 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1530 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага за время полномасштабной войны:

личного состава – 859 920 (+1530)

танков – 10089 (+16)

боевых бронированных машин — 21063 (+52)

артиллерийских систем — 23222 (+37)

РСЗО — 1283

средств ПВО – 1067

самолетов – 370

вертолетов — 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25505 (+128)

крылатых ракет — 3063

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 37605 (+149)

специальной техники — 3750 (+1)

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.

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