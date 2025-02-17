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Потери РФ в войне против Украины 17 февраля: Генштаб порадовал цифрами

Потери РФ в войне против Украины 17 февраля: Генштаб порадовал цифрами

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

По состоянию на 17 февраля общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 859 920 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1530 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага за время полномасштабной войны:

  • личного состава – 859 920 (+1530)
  • танков – 10089 (+16)
  • боевых бронированных машин — 21063 (+52)
  • артиллерийских систем — 23222 (+37)
  • РСЗО — 1283
  • средств ПВО – 1067
  • самолетов – 370
  • вертолетов — 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25505 (+128)
  • крылатых ракет — 3063
  • кораблей и катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 37605 (+149)
  • специальной техники — 3750 (+1)

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.

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