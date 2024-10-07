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Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты понесли серьезные потери на пол боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 7 октября составили 661 630 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1160 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 661 630 (+1160) человек
  • танков ‒ 8933 (+14)
  • боевых бронированных машин ‒ 17710 (+31)
  • артиллерийских систем – 19156 (+64)
  • РСЗО – 1223 (+7)
  • средства ПВО – 972 (+2)
  • самолетов – 368
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16643 (+65)
  • крылатые ракеты ‒ 2615 (+2)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26102 (+96)
  • специальная техника ‒ 3364 (+1)

Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

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