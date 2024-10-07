Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты понесли серьезные потери на пол боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 7 октября составили 661 630 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1160 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 661 630 (+1160) человек
- танков ‒ 8933 (+14)
- боевых бронированных машин ‒ 17710 (+31)
- артиллерийских систем – 19156 (+64)
- РСЗО – 1223 (+7)
- средства ПВО – 972 (+2)
- самолетов – 368
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16643 (+65)
- крылатые ракеты ‒ 2615 (+2)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 26102 (+96)
- специальная техника ‒ 3364 (+1)
Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.
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