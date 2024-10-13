Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты несут потери в живой силе и технике.

Общие боевые потери российских оккупантов на 13 октября составили 668 930 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1300 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 668 930 (+1300) человек

танков ‒ 8971 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 17876 (+49)

артиллерийских систем – 19410 (+29)

РСЗО – 1231 (+1)

средства ПВО – 978 (+2)

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16992 (+45)

крылатые ракеты ‒ 2619

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 26584 (+71)

специальная техника ‒ 3435 (+1)

Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

Читайте также: