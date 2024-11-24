Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 24 ноября составили 730 740 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1020 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 730 740 (+1020) человек

танков ‒ 9423 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 19209 (+17)

артиллерийских систем – 20765 (+5)

РСЗО – 1254

средства ПВО ‒ 1004

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19366 (+1)

крылатые ракеты ‒ 2764

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 29864 (+14)

специальная техника ‒ 3679 (+1)

Ранее сообщалось, что РФ убрала часть ракетоносителей из Черного моря. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: