Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Российский солдат / © Associated Press

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За минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1070 солдат, 61 артсистему. Общие боевые потери врага — 103269 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1032690 (+1070) человек

танков — 11013

боевых бронированных машин — 22980 (+1)

артиллерийских систем — 30194 (+31)

РСЗО — 1437

средства ПВО — 1193

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 45248 (+245)

крылатые ракеты — 3459

корабли / катера — 28

подводные лодки.

автомобильная техника и автоцистерны — 54822 (+90)

специальная техника — 3929

Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.

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