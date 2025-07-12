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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте. Генштаб сообщил новые цифры.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1070 солдат, 61 артсистему. Общие боевые потери врага — 103269 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1032690 (+1070) человек

  • танков — 11013

  • боевых бронированных машин — 22980 (+1)

  • артиллерийских систем — 30194 (+31)

  • РСЗО — 1437

  • средства ПВО — 1193

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 45248 (+245)

  • крылатые ракеты — 3459

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 54822 (+90)

  • специальная техника — 3929

Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.

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