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Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте. Генштаб сообщил новые цифры.
За минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1070 солдат, 61 артсистему. Общие боевые потери врага — 103269 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1032690 (+1070) человек
танков — 11013
боевых бронированных машин — 22980 (+1)
артиллерийских систем — 30194 (+31)
РСЗО — 1437
средства ПВО — 1193
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 45248 (+245)
крылатые ракеты — 3459
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 54822 (+90)
специальная техника — 3929
Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.