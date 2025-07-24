Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Российский солдат / © Associated Press

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За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 1050 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1 046 270 человек.

Об этом 24 июля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 046 270 (+1050) человек

танков — 11046 (+5)

боевых бронированных машин — 23047 (+10)

артиллерийских систем — 30746 (+24)

РСЗО — 1446

средства ПВО — 1199

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 47638 (+86)

крылатые ракеты — 3533

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 56137 (+96)

специальная техника — 3935

Ранее директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут объяснил, почему Украина теряет больше бойцов, чем привлекает. По его словам, сегодня Россия демонстрирует более высокую эффективность в ведении затяжной войны — не только благодаря большой армии, но и через хорошо организованную оборонную промышленность, поддержку союзников и способность быстро учиться на поле боя.

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что в Украине «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.