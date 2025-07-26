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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1080 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1048330 человек.

Об этом 26 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери оккупантов с начала войны составляют:

  • личного состава — 1 048 330 (+1080) человек

  • танков — 11056 (+7)

  • боевых бронированных машин — 23059 (+7)

  • артиллерийских систем — 30812 (+35)

  • РСЗО — 1448 (+2)

  • средства ПВО — 1201

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 47959 (+125)

  • крылатых ракет — 3535

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 56371 (+158)

  • специальной техники — 3935

Ранее сообщалось, что после длительных боев ВСУ освободили Кондратовку — российская пехота сбежала или была уничтожена. Враг потерял более трех батальонов.

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