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Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1080 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1048330 человек.
Об этом 26 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери оккупантов с начала войны составляют:
личного состава — 1 048 330 (+1080) человек
танков — 11056 (+7)
боевых бронированных машин — 23059 (+7)
артиллерийских систем — 30812 (+35)
РСЗО — 1448 (+2)
средства ПВО — 1201
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 47959 (+125)
крылатых ракет — 3535
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 56371 (+158)
специальной техники — 3935
Ранее сообщалось, что после длительных боев ВСУ освободили Кондратовку — российская пехота сбежала или была уничтожена. Враг потерял более трех батальонов.