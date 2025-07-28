Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Российский солдат / © Associated Press

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1000 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1050250.

Об этом 28 июля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1050250 (+1000) человек

танков — 11061 (+4)

боевых бронированных машин — 23064 (+1)

артиллерийских систем — 30826 (+4)

РСЗО — 1450 (+1)

средства ПВО — 1201

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 48393 (+235)

крылатые ракеты — 3546

корабли / катера — 28

подводные лодки

автомобильная техника и автоцистерны — 56596 (+103)

специальная техника — 3935

Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля заявил, что с начала 2025 года Россия теряет на фронте в среднем 1251 военнослужащего ежесуточно.

Российское Министерство обороны не публикует общую цифру потерь, но расписывает количество уничтоженных украинских военных в своих сводках по оперативным направлениям.

Иногда о потерях Украины рассказывает либо лично Владимир Путин, либо кто-нибудь из высшего военного командования РФ. Обычно это касается отдельных военных операций, например, как контрнаступление ВСУ летом 2023 года или Курское наступление 2024 года.