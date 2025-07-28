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Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1000 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1050250.
Об этом 28 июля сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1050250 (+1000) человек
танков — 11061 (+4)
боевых бронированных машин — 23064 (+1)
артиллерийских систем — 30826 (+4)
РСЗО — 1450 (+1)
средства ПВО — 1201
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 48393 (+235)
крылатые ракеты — 3546
корабли / катера — 28
подводные лодки
автомобильная техника и автоцистерны — 56596 (+103)
специальная техника — 3935
Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля заявил, что с начала 2025 года Россия теряет на фронте в среднем 1251 военнослужащего ежесуточно.
Российское Министерство обороны не публикует общую цифру потерь, но расписывает количество уничтоженных украинских военных в своих сводках по оперативным направлениям.
Иногда о потерях Украины рассказывает либо лично Владимир Путин, либо кто-нибудь из высшего военного командования РФ. Обычно это касается отдельных военных операций, например, как контрнаступление ВСУ летом 2023 года или Курское наступление 2024 года.