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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1000 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1050250.

Об этом 28 июля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1050250 (+1000) человек

  • танков — 11061 (+4)

  • боевых бронированных машин — 23064 (+1)

  • артиллерийских систем — 30826 (+4)

  • РСЗО — 1450 (+1)

  • средства ПВО — 1201

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 48393 (+235)

  • крылатые ракеты — 3546

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки

  • автомобильная техника и автоцистерны — 56596 (+103)

  • специальная техника — 3935

Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля заявил, что с начала 2025 года Россия теряет на фронте в среднем 1251 военнослужащего ежесуточно.

Российское Министерство обороны не публикует общую цифру потерь, но расписывает количество уничтоженных украинских военных в своих сводках по оперативным направлениям.

Иногда о потерях Украины рассказывает либо лично Владимир Путин, либо кто-нибудь из высшего военного командования РФ. Обычно это касается отдельных военных операций, например, как контрнаступление ВСУ летом 2023 года или Курское наступление 2024 года.

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