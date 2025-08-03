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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 056 130 человек личного состава.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 940 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 056 130 человек.

Об этом 3 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1056130 (+920) человек

  • танков — 11068

  • боевых бронированных машин — 23071 (+2)

  • артиллерийских систем — 31025 (+43)

  • РСЗО — 1452

  • средства ПВО — 1203

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 49374 (+178)

  • крылатые ракеты — 3552 (+1)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 57159 (+135)

  • специальная техника — 3935

По информации президента США Дональда Трампа, с начала 2025 года Россия потеряла более 112 тысяч военнослужащих, в то время как потери Украины составили всего около 8 тысяч.

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