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Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 056 130 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 940 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 056 130 человек.
Об этом 3 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1056130 (+920) человек
танков — 11068
боевых бронированных машин — 23071 (+2)
артиллерийских систем — 31025 (+43)
РСЗО — 1452
средства ПВО — 1203
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 49374 (+178)
крылатые ракеты — 3552 (+1)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 57159 (+135)
специальная техника — 3935
По информации президента США Дональда Трампа, с начала 2025 года Россия потеряла более 112 тысяч военнослужащих, в то время как потери Украины составили всего около 8 тысяч.