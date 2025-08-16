- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 647
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
Российские захватчики понесли существенные потери на поле боя за прошедшие сутки.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 069 050 человек.
Об этом 16 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1069050 (+1010) человек
танков — 11112 (+6)
боевых бронированных машин — 23135 (+2)
артиллерийских систем — 31540 (+42)
РСЗО — 1467
средства ПВО — 1207
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 51342 (+152)
крылатые ракеты — 3558
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 58733 (+137)
специальная техника — 3942 (+2)
Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали о потерях российской армии в войне с Украиной. Сейчас у оккупантов тысяча потерь в сутки: это 500 убитых и 500 раненых бойцов.