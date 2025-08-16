ТСН в социальных сетях

Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Российские захватчики понесли существенные потери на поле боя за прошедшие сутки.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 069 050 человек.

Об этом 16 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1069050 (+1010) человек

  • танков — 11112 (+6)

  • боевых бронированных машин — 23135 (+2)

  • артиллерийских систем — 31540 (+42)

  • РСЗО — 1467

  • средства ПВО — 1207

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 51342 (+152)

  • крылатые ракеты — 3558

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 58733 (+137)

  • специальная техника — 3942 (+2)

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали о потерях российской армии в войне с Украиной. Сейчас у оккупантов тысяча потерь в сутки: это 500 убитых и 500 раненых бойцов.

