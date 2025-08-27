ТСН в социальных сетях

Война
531
1 мин

Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1078750 человек личного состава.

Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 920 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составили 1078750 человек.

Об этом 27 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1078750 (+920) человек

  • танков — 11135 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23178

  • артиллерийских систем — 32024 (+45)

  • РСЗО — 1472

  • средства ПВО — 1212 (+1)

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 53636 (+194)

  • крылатые ракеты — 3598

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 59887 (+118)

  • специальная техника — 3950

Напомним, оккупанты продолжают наступательные действия вдоль административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. По последним данным, противник вошел в населенные пункты Запорожское и Новогеоргиевка, где пытается закрепиться и накапливает силы для дальнейшего продвижения.

Впоследствии в ВСУ опровергли эту информацию.

