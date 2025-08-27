- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 531
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1078750 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 920 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составили 1078750 человек.
Об этом 27 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1078750 (+920) человек
танков — 11135 (+1)
боевых бронированных машин — 23178
артиллерийских систем — 32024 (+45)
РСЗО — 1472
средства ПВО — 1212 (+1)
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 53636 (+194)
крылатые ракеты — 3598
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 59887 (+118)
специальная техника — 3950
Напомним, оккупанты продолжают наступательные действия вдоль административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. По последним данным, противник вошел в населенные пункты Запорожское и Новогеоргиевка, где пытается закрепиться и накапливает силы для дальнейшего продвижения.
Впоследствии в ВСУ опровергли эту информацию.