- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 665
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 079 630 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 880 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 079 630 человек.
Об этом 28 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1079630 (+880) человек
танков — 11139 (+4)
боевых бронированных машин — 23185 (+7)
артиллерийских систем — 32064 (+40)
РСЗО — 1474 (+2)
средства ПВО — 1212
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 53961 (+325)
крылатые ракеты — 3598
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 60007 (+120)
специальная техника — 3952 (+2)
Напомним, подразделения ВСУ поразили морской порт «Оля» в Астраханской области РФ. Это важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана. Судно было загружено комплектующими к БпЛА типа «Shahed» и боеприпасами из Ирана.