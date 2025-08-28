ТСН в социальных сетях

Война
665
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 079 630 человек личного состава.

Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 880 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 079 630 человек.

Об этом 28 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1079630 (+880) человек

  • танков — 11139 (+4)

  • боевых бронированных машин — 23185 (+7)

  • артиллерийских систем — 32064 (+40)

  • РСЗО — 1474 (+2)

  • средства ПВО — 1212

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 53961 (+325)

  • крылатые ракеты — 3598

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60007 (+120)

  • специальная техника — 3952 (+2)

Напомним, подразделения ВСУ поразили морской порт «Оля» в Астраханской области РФ. Это важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана. Судно было загружено комплектующими к БпЛА типа «Shahed» и боеприпасами из Ирана.

