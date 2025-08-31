- Дата публикации
- Война
- 906
- 1 мин
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 810 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1082140 человек.
Об этом 31 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1082140 (+810) человек
танков — 11151 (+2)
боевых бронированных машин — 23212 (+2)
артиллерийских систем — 32199 (+27)
РСЗО — 1476
средства ПВО — 1213
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 55062 (+371)
крылатые ракеты — 3664 (+38)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 60305 (+83)
специальная техника — 3952
Ранее аналитики сообщили, что Кремль преувеличивает свои успехи на фронте, чтобы убедить Запад в своей победе на фронте.