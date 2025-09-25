ТСН в социальных сетях

Война
230
1 мин

Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 940 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 11 054 90.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1105490 (+940) человек

  • танков — 11201

  • боевых бронированных машин — 23287 (+2)

  • артиллерийских систем — 33133 (+38)

  • РСЗО — 1501 (+5)

  • средства ПВО — 1222 (+4)

  • самолетов — 427 (+1)

  • вертолетов — 345

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 63235 (+415)

  • крылатые ракеты — 3747

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 62736 (+120)

  • специальная техника — 3975 (+2)

Напомним, Силы обороны атаковали ряд важных объектов на территории РФ. Попадания и пожары зафиксированы на НПЗ в Башкортостане и Волгоградской области. Также под удар попало производство БпЛА на Белгородщине.

