Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 940 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 11 054 90.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1105490 (+940) человек
танков — 11201
боевых бронированных машин — 23287 (+2)
артиллерийских систем — 33133 (+38)
РСЗО — 1501 (+5)
средства ПВО — 1222 (+4)
самолетов — 427 (+1)
вертолетов — 345
БПЛА оперативно-тактического уровня — 63235 (+415)
крылатые ракеты — 3747
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 62736 (+120)
специальная техника — 3975 (+2)
Напомним, Силы обороны атаковали ряд важных объектов на территории РФ. Попадания и пожары зафиксированы на НПЗ в Башкортостане и Волгоградской области. Также под удар попало производство БпЛА на Белгородщине.