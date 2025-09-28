- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 588
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
Оккупанты имеют серьезные потери на поле боя за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1110 оккупантов. Общие потери россиян в войне против Украины достигли 1108510 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага составляют:
личного состава — около 1108510 (+1110) человек
танков — 11211 (+7)
боевых бронированных машин — 23290 (+2) ед
артиллерийских систем — 33231 (+45)
РСЗО — 1503 (+1)
средства ПВО-1223 (+1)
самолетов — 427
вертолетов — 345
БпЛА оперативно-тактического уровня — 64385 (+454)
крылатые ракеты — 3747
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 63040 (+131)
специальная техника — 3977
Напомним, россияне потеряли свой истребитель на одном из горячих направлений. По данным командования ПС ВСУ, многоцелевой истребитель-бомбардировщик сбит на Запорожском направлении в 4:00 25 сентября.