Война
588
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты имеют серьезные потери на поле боя за прошедшие сутки.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1110 оккупантов. Общие потери россиян в войне против Украины достигли 1108510 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага составляют:

  • личного состава — около 1108510 (+1110) человек

  • танков — 11211 (+7)

  • боевых бронированных машин — 23290 (+2) ед

  • артиллерийских систем — 33231 (+45)

  • РСЗО — 1503 (+1)

  • средства ПВО-1223 (+1)

  • самолетов — 427

  • вертолетов — 345

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 64385 (+454)

  • крылатые ракеты — 3747

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63040 (+131)

  • специальная техника — 3977

Напомним, россияне потеряли свой истребитель на одном из горячих направлений. По данным командования ПС ВСУ, многоцелевой истребитель-бомбардировщик сбит на Запорожском направлении в 4:00 25 сентября.

588
