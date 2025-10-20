ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
13
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки российская армия потеряла около 890 военных. С 24 февраля 2022 года по 20 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1131070 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1131070 (+890) человек

  • танков — 11270 (+2)

  • боевых бронированных машин — 23399 (+0)

  • артиллерийских систем — 33879 (+45)

  • РСЗО — 1524

  • средства ПВО — 1229 (+1)

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 72365 (+398)

  • крылатые ракеты — 3864

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 64892 (+94)

  • специальная техника — 3980

Ранее сообщалось, что российские войска, пытаясь отбить атаку, поразили свой истребитель Су-30. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что при отражении атаки беспилотников с применением средств ПВО оккупанты сбили свой многоцелевой истребитель Су-30СМ.

Дата публикации
Количество просмотров
13
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie