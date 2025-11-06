ТСН в социальных сетях

6 ноября
Война
Война
262
262
1 мин
1 мин

Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки оккупанты понесли серьезные потери.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Getty Images

По состоянию на 6 ноября российская армия понесла около 1 147 740 потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1170 российских военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.25 ориентировочно составили:

  • танков — 11 329

  • боевых бронированных машин — 23 541 (+6)

  • артиллерийских систем — 34 288 (+15)

  • РСЗО — 1 535

  • средств ПВО — 1 237

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 346

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 430 (+172)

  • крылатых ракет — 3 918

  • кораблей / катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 658 (+84)

  • специальной техники — 3 991 (+1)

Напомним, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.

Дата публикации
Количество просмотров
262
