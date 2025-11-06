Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупант / © Getty Images

Реклама

По состоянию на 6 ноября российская армия понесла около 1 147 740 потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1170 российских военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.25 ориентировочно составили:

танков — 11 329

боевых бронированных машин — 23 541 (+6)

артиллерийских систем — 34 288 (+15)

РСЗО — 1 535

средств ПВО — 1 237

самолетов — 428

вертолетов — 346

БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 430 (+172)

крылатых ракет — 3 918

кораблей / катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 66 658 (+84)

специальной техники — 3 991 (+1)

Напомним, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.