- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
За прошедшие сутки оккупанты понесли серьезные потери.
По состоянию на 6 ноября российская армия понесла около 1 147 740 потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1170 российских военных.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.25 ориентировочно составили:
танков — 11 329
боевых бронированных машин — 23 541 (+6)
артиллерийских систем — 34 288 (+15)
РСЗО — 1 535
средств ПВО — 1 237
самолетов — 428
вертолетов — 346
БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 430 (+172)
крылатых ракет — 3 918
кораблей / катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 66 658 (+84)
специальной техники — 3 991 (+1)
Напомним, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.