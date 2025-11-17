ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
521
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки российские солдаты понесли немало потерь на фронте.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1160 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ составили:

  • личного состава — около 1 159 420 (+1160) человек

  • танков — 11 355 (+2)

  • боевых бронированных машин — 23 594 (+3)

  • артиллерийских систем — 34 486 (+17)

  • РСЗО — 1 544 (+1)

  • средства ПВО — 1 246 (+2)

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 499 (+213)

  • крылатые ракеты — 3 940

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 536 (+72)

  • специальная техника — 4 000

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины вышли из села Нововасиловское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных и изменение конфигурации линии боевого столкновения.

Дата публикации
Количество просмотров
521
