Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
За прошедшие сутки российские солдаты понесли немало потерь на фронте.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1160 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ составили:
личного состава — около 1 159 420 (+1160) человек
танков — 11 355 (+2)
боевых бронированных машин — 23 594 (+3)
артиллерийских систем — 34 486 (+17)
РСЗО — 1 544 (+1)
средства ПВО — 1 246 (+2)
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 499 (+213)
крылатые ракеты — 3 940
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 67 536 (+72)
специальная техника — 4 000
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины вышли из села Нововасиловское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных и изменение конфигурации линии боевого столкновения.