Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Оккупант

Оккупант / © Getty Images

По состоянию на 22 декабря общие боевые потери врага в войне против Украины составили около 1197860 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1120 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов составляют:

  • личного состава — около 1 197 860 (+1 120) человек

  • танков — 11 438 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23 772 (+2)

  • артиллерийских систем — 35 308 (+10)

  • РСЗО — 1 575

  • средств ПВО — 1 263

  • самолетов — 432

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 713 (+109)

  • крылатые ракеты — 4 073

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 70 853 (+64)

  • специальная техника — 4 029 (+1)

Напомним, ВСУ атаковали нефтяной танкер «Валерий Горчаков» в Ростове-на-Дону. Судно получило серьезные повреждения.

