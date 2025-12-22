- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 594
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
По состоянию на 22 декабря общие боевые потери врага в войне против Украины составили около 1197860 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1120 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов составляют:
личного состава — около 1 197 860 (+1 120) человек
танков — 11 438 (+3)
боевых бронированных машин — 23 772 (+2)
артиллерийских систем — 35 308 (+10)
РСЗО — 1 575
средств ПВО — 1 263
самолетов — 432
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 713 (+109)
крылатые ракеты — 4 073
корабли/катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 70 853 (+64)
специальная техника — 4 029 (+1)
Напомним, ВСУ атаковали нефтяной танкер «Валерий Горчаков» в Ростове-на-Дону. Судно получило серьезные повреждения.