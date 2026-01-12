- Дата публикации
Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
Потери РФ на войне выросли еще более чем на тысячу захватчиков.
Потери российских оккупантов в войне против Украины 12 января достигли 1,22 млн человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1060 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 220 000 (+1 060) человек
танков — 11 541
боевых бронированных машин — 23 892 (+7)
артиллерийских систем — 35 973 (+21)
РСЗО — 1 598
средств ПВО — 1 270 (+1)
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 421 (+353)
крылатые ракеты — 4 155
корабли / катера — 28
подлодки -2
автомобильная техника и автоцистерны — 73 742 (+98)
специальная техника — 4 042 (+3)
Ранее сообщалось, что ВСУ сорвали попытку РФ создать плацдарм в Сумской области.