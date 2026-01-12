ТСН в социальных сетях

Война
607
1 мин

Потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Потери РФ на войне выросли еще более чем на тысячу захватчиков.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины 12 января достигли 1,22 млн человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1060 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 220 000 (+1 060) человек

  • танков — 11 541

  • боевых бронированных машин — 23 892 (+7)

  • артиллерийских систем — 35 973 (+21)

  • РСЗО — 1 598

  • средств ПВО — 1 270 (+1)

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 421 (+353)

  • крылатые ракеты — 4 155

  • корабли / катера — 28

  • подлодки -2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 73 742 (+98)

  • специальная техника — 4 042 (+3)

Ранее сообщалось, что ВСУ сорвали попытку РФ создать плацдарм в Сумской области.

