Потери РФ в войне против Украины перевалили за 900 тысяч человек

Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику на поле боя.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1330 солдат.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 900 800 (+1330) человек

танков ‒ 10394 (+17)

боевых бронированных машин ‒ 21589 (+28)

артиллерийских систем – 24848 (+101)

РСЗО – 1324 (+2)

средства – 1111 (+1)

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30080 (+185)

крылатые ракеты ‒ 3121

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 41259 (+165)

специальная техника ‒ 3782 (+2)

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, какие потери РФ в Украине. По его оценкам, с начала полномасштабного вторжения было убито от 200 000 до 250 000 солдат.

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