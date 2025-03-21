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Потери РФ в войне против Украины перевалили за 900 тысяч человек

Потери РФ в войне против Украины перевалили за 900 тысяч человек

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику на поле боя.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1330 солдат.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 900 800 (+1330) человек
  • танков ‒ 10394 (+17)
  • боевых бронированных машин ‒ 21589 (+28)
  • артиллерийских систем – 24848 (+101)
  • РСЗО – 1324 (+2)
  • средства – 1111 (+1)
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30080 (+185)
  • крылатые ракеты ‒ 3121
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41259 (+165)
  • специальная техника ‒ 3782 (+2)

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, какие потери РФ в Украине. По его оценкам, с начала полномасштабного вторжения было убито от 200 000 до 250 000 солдат.

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