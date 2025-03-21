Потери РФ в войне против Украины перевалили за 900 тысяч человек

Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику на поле боя.
За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1330 солдат.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 900 800 (+1330) человек
- танков ‒ 10394 (+17)
- боевых бронированных машин ‒ 21589 (+28)
- артиллерийских систем – 24848 (+101)
- РСЗО – 1324 (+2)
- средства – 1111 (+1)
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30080 (+185)
- крылатые ракеты ‒ 3121
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 41259 (+165)
- специальная техника ‒ 3782 (+2)
Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, какие потери РФ в Украине. По его оценкам, с начала полномасштабного вторжения было убито от 200 000 до 250 000 солдат.
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