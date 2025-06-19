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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ в войне: стало известно, сколько оккупантов ликвидировано в сутки

Россияне активно теряют технику и личный состав на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Росийский солдат / © Associated Press

По состоянию на утро 19 июня уничтожено 1008240 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1008 240 (+1080) человек

  • танков — 10951 (+4)

  • боевых бронированных машин — 22853 (+8)

  • артиллерийских систем — 29328 (+63)

  • РСЗО — 1420

  • средства ПВО — 1187

  • самолетов — 416

  • вертолетов — 337

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41229 (+64)

  • крылатые ракеты — 3369

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 52420 (+108)

  • специальная техника — 3918 (+2)

Напомним, ночью 9 июня украинские военные атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России — откуда взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями «Кинжалов». Там были поражены два вражеских военных самолета.

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