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Потери РФ в войне: стало известно, сколько оккупантов ликвидировано в сутки
Россияне активно теряют технику и личный состав на фронте.
По состоянию на утро 19 июня уничтожено 1008240 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1008 240 (+1080) человек
танков — 10951 (+4)
боевых бронированных машин — 22853 (+8)
артиллерийских систем — 29328 (+63)
РСЗО — 1420
средства ПВО — 1187
самолетов — 416
вертолетов — 337
БПЛА оперативно-тактического уровня — 41229 (+64)
крылатые ракеты — 3369
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 52420 (+108)
специальная техника — 3918 (+2)
Напомним, ночью 9 июня украинские военные атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России — откуда взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями «Кинжалов». Там были поражены два вражеских военных самолета.