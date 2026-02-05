Потери РФ вновь возросли: Генштаб раскрыл детали

Оккупант / © Getty Images

Генштаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях оккупационного войска РФ по состоянию на 5 февраля. Враг за сутки потерял пять танков и 770 солдат.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага:

личного состава — около 1 243 840 (+770) человек

танков — 11 642 (+5)

боевых бронированных машин — 23 996 (+4)

артиллерийских систем — 36 975 (+60)

РСЗО — 1 636 (+2)

средств ПВО — 1 293

БПЛА оперативно-тактического уровня — 125 094 (+1 351)

крылатые ракеты — 4 245

автомобильной техники и автоцистерн — 77 149 (+200)

специальной техники — 4 062

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит утраты в хоть какой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

4 февраля президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.