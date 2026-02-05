- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ вновь возросли: Генштаб раскрыл детали
Потери оккупационной армии РФ возросли на несколько сотен.
Генштаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях оккупационного войска РФ по состоянию на 5 февраля. Враг за сутки потерял пять танков и 770 солдат.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери врага:
личного состава — около 1 243 840 (+770) человек
танков — 11 642 (+5)
боевых бронированных машин — 23 996 (+4)
артиллерийских систем — 36 975 (+60)
РСЗО — 1 636 (+2)
средств ПВО — 1 293
БПЛА оперативно-тактического уровня — 125 094 (+1 351)
крылатые ракеты — 4 245
автомобильной техники и автоцистерн — 77 149 (+200)
специальной техники — 4 062
Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит утраты в хоть какой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.
4 февраля президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.