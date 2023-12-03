Потери РФ за неделю: Минобороны сообщило количество уничтоженных оккупантов и техники

Первый замминистра обороны Украины перечислил подбитую технику российских войск.
Общие боевые потери российской армии за неделю составили 7210 уничтоженных оккупантов, а также 534 единицы вооружения и военной техники.
Об этом сообщил генерал-лейтенант, первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.
За неделю с 27 ноября по 3 декабря Силами обороны Украины уничтожены около 7210 человек личного состава противника.
Существенные потери понесли вооружение и техника российских войск:
- 62 танка
- 117 боевых бронированных машин
- 75 артиллерийских систем
- 6 РСЗО
- 5 установок ПВО
- 144 единицы автотехники
- 27 единиц спецтехники
Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 4 вражеских ракета и 94 БпЛА.
Напомним, ранее Генштаб сообщал общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2023 года по 3 декабря 2023 года ориентировочно составили личного состава около 332 040.
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