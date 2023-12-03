Потери РФ за неделю: Минобороны сообщило количество уничтоженных оккупантов и техники

Общие боевые потери российской армии за неделю составили 7210 уничтоженных оккупантов, а также 534 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщил генерал-лейтенант, первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

За неделю с 27 ноября по 3 декабря Силами обороны Украины уничтожены около 7210 человек личного состава противника.

Александр Павлюк сообщил о потерях окупантов за неделю Фото: Минобороны

Существенные потери понесли вооружение и техника российских войск:

62 танка

117 боевых бронированных машин

75 артиллерийских систем

6 РСЗО

5 установок ПВО

144 единицы автотехники

27 единиц спецтехники

Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 4 вражеских ракета и 94 БпЛА.

Напомним, ранее Генштаб сообщал общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2023 года по 3 декабря 2023 года ориентировочно составили личного состава около 332 040.

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