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Потери РФ за неделю: Минобороны сообщило количество уничтоженных оккупантов и техники

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Потери РФ за неделю: Минобороны сообщило количество уничтоженных оккупантов и техники

Удар ВСУ по российской военной технике/Скриншот

Первый замминистра обороны Украины перечислил подбитую технику российских войск.

Общие боевые потери российской армии за неделю составили 7210 уничтоженных оккупантов, а также 534 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщил генерал-лейтенант, первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

За неделю с 27 ноября по 3 декабря Силами обороны Украины уничтожены около 7210 человек личного состава противника.

Александр Павлюк сообщил о потерях окупантов за неделю Фото: Минобороны / ©
Александр Павлюк сообщил о потерях окупантов за неделю Фото: Минобороны

Существенные потери понесли вооружение и техника российских войск:

  • 62 танка
  • 117 боевых бронированных машин
  • 75 артиллерийских систем
  • 6 РСЗО
  • 5 установок ПВО
  • 144 единицы автотехники
  • 27 единиц спецтехники

Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 4 вражеских ракета и 94 БпЛА.

Напомним, ранее Генштаб сообщал общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2023 года по 3 декабря 2023 года ориентировочно составили личного состава около 332 040.

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Дата публикации
Просмотры
836
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