Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали 370 оккупантов, сбили 25 беспилотников и вертолет

ВСУ уже уничтожили более 66,6 тысяч российских военных.

Так, по состоянию на 20 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 66 650 человек. Данные уточняются.

Об этом 20 октября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 66650 (+370) человек ликвидировано

танков ‒ 2567 (+13) ед.

боевых бронированных машин – 5255 (+20) ед.

артиллерийских систем – 1646 (+9) ед.

РСЗО – 372 (+0) ед.

средства ПВО – 189 (+0) ед.

самолетов – 269 (+0) ед.

вертолетов – 243 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25) ед.

крылатые ракеты ‒ 329 (+6)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4005 (+6) ед.

специальная техника ‒ 147 (+1)

Напомним, что начались 239 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты и дальше пробуют идти в наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

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