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Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали 620 оккупантов, сбили вертолет и самолет

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Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали 620 оккупантов, сбили вертолет и самолет

Фото: Associated Press

Самые большие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Так, по состоянию на 31 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 71 820 человек. Данные уточняются.

Об этом 31 октября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 71820 (+620) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2686 (+14) ед.
  • боевых бронированных машин – 5485 (+32) ед.
  • артиллерийских систем – 1728 (+4) ед.
  • РСЗО – 383 (+0) ед.
  • средства ПВО – 197 (+0) ед.
  • самолетов – 275 (+1) ед.
  • вертолетов – 253 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 352 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8) ед.
  • специальная техника – 154 (+0).

Напомним, в Генштабе сообщили, что за сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.

В Херсонской области ВСУ уничтожили колонну военной техники противника, в Запорожской – накрыли склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа. В общей сложности выведено из строя до 120 россиян.

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