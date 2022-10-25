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Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и сбили самолет и три вертолета

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Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и сбили самолет и три вертолета

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ уже уничтожили более 68,4 тысячи российских военных.

Так, по состоянию на 25 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 68 420 человек. Данные уточняются.

Об этом 25 октября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 68420 (+480) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2611 (+21) ед.
  • боевых бронированных машин – 5321 (+26) ед.
  • артиллерийских систем – 1674 (+1) ед.
  • РСЗО – 377 (+2) ед.
  • средства ПВО – 190 (+1) ед.
  • самолетов – 271 (+1) ед.
  • вертолетов – 248 (+3) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 350 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4054 (+10) ед.
  • специальная техника ‒ 149 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что украинские военные уничтожили много вооружения противника. За прошедшие сутки, 24 октября, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и два других важных объекта противника.

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